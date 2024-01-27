متى يعود صلاح للمنتخب؟.. ليفربول يكشف تطورات البرنامج التأهيلي

4 أيام يتابع خلالها جماهير الكرة المصرية والعالمية، تطورات إصابة أحد أفضل لاعبي العالم، بعدما ضربته إصابة موجعة هددت فرص استكمال مشواره مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، ليعود إلى ليفربول من أجل الدخول في مرحلة تأهيل مكثفة والعودة مجددًا للمشاركة في البطولة القارية.. فما آخر التطورات التي أعلنها الريدز عن إصابة محمد صلاح وتأهيله للمنتخب؟

ليفربول يتحدث عن إصابة محمد صلاح

«يواصل التأهيل من الإصابة».. هكذا أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، ما يدور داخل مقر تدريبات الفريق الإنجليزي، بالتأكيد على أن محمد صلاح يواصل عملية التأهيل المكثفة، من الإصابة التي ألمت به في لقاء غانا، بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، على مستوى دور المجموعات، ما غيبه عن مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة والحاسمة.

الموقع الرسمي لليفربول أكد أن محمد صلاح ملتزم ببرنامج تأهيلي مكثف، من أجل استعادة قوته سريعًا، والتعافي من الإصابة التي ألمت به، ليصبح جاهزًا للتحديات المقبلة، وهو الحديث ذاته الذي أكد عليه مدربه الألماني يورجن كلوب، عندما قال إن الفرعون المصري في الوقت الحالي سيكون تحت رعاية ليفربول الطبية من أجل التعافي والحصول على فرصة جديدة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، والعودة إلى كوت ديفوار، لمساندة ودعم زملائه في المنتخب.

محمد صلاح قرر مغادرة معسكر منتخب مصر باتفاق ثنائي بين ليفربول واتحاد الكرة، من أجل تلقي العلاج المناسب من إصابة العضلة الخلفية التي ألمت به أثناء مشاركته مع المنتخب، وأكد الفرعون المصري عبر حسابه على «إكس»، أنه يسابق الزمن من أجل اللحاق بالمنتخب مجددًا.