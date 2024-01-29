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ضياء السيد: فيتوريا يفتقد للخبرات ولا يليق بمنتخب مصر

كتب:

حسن سمير
03:03 ص | الإثنين 29 يناير 2024
الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق

الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفتقد للخبرات ولا يليق بمنتخب مصر، ولم يكن واثقًا من نفسه طول فترة بطولة أمم إفريقيا.

وأوضح «السيد» خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ل ايليق بمنتخب مصر، أن يكون لديه مديرا فنيا مهزوزا بهذا الشكل، وأنه لم يستطيع إدارة فريق، أو وضع تشكيلة مناسبة لكل مباراة:«لديه اصطاف ضعيف باستثناء الرجل المصري أيمن عبد العزيز».

أضاف، أن 90% من قرارات فيتوريا كانت خاطئة، وخسارة منتخب مصر في مباراة سهلة، مثل مباراة الكونغو تكشف فشله، وإدارته.

 

 

 

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