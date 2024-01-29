مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل تصوير إمبراطورية ميم

يواصل أبطال مسلسل إمبراطورية ميم العمل للانتهاء من تصويره؛ لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحة.

ويجسد الفنان خالد النبوي، خلال أحداث المسلسل شخصية أب لـ6 أبناء، ويعاني من تمرد أبناءة لاختلاف مراحلهم العمرية، ويجسد أدوار الأبناء خلال الأحداث: «نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، أدم وهدان، مني أحمد زاهر، وطفل صغير».

كما تجسد حلا شيحة، دور سيدة تقع في حب خالد النبوي، ويخططان للارتباط رغم وجود أبناء لدي كل منهما.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، وليلي عز العرب، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، و محمد محمود عبدالعزيز، وإلهام صفي الدين، وليلى عز العرب، ومنى أحمد زاهر، آدم وهدان.

وعرض المسلسل للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة، وأحمد مظهر، وحقق وقت عرضة نجاحا كبيرا، وما زال حتى الآن يحظي بإعجاب الجمهور.