بعد مسلسل «راجعين يا هوى».. «إمبراطورية ميم» يجمع خالد النبوي مع ابنه

يواصل صناع مسلسل «إمبراطورية ميم» التصوير ليتمّ طرحه في رمضان 2024، إذ أنَّه مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس مع بعض المعالجات الكتابية التي أضافها المؤلف محمد سليمان عبدالمالك لتواكب أحداث العصر الحالي، ويجمع هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين والأطفال والشباب الصاعد ومنهم الفنان خالد النبوي الذي يشارك نجله نور النبوي للمرة الثانية على التوالي وذلك بعدما حققا نجاحاً كبيراً معاً من خلال مسلسل «راجعين يا هوى».

إمبراطورية ميم

يُعد مسلسل «إمبراطورية ميم» المشاركة الثانية بين الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي، إذ يتمّ طرح العمل في رمضان المُقبل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي حول الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه بعد وفاة زوجته إلى جانب عمله، فـ تزداد مشاكلهم ويزداد عبئ والدهم، ما يجعل الأبناء يتمردون عليه وينظمون انتخابات لاختيار حاكماً للأسرة ويفاجأ في النهاية انه الفائز في الانتخابات وذلك دليلاً على حبهم.

وكشف نور النبوي الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل وذلك من خلال حسابة الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشر صور تجمعه بوالده وعلق عليها مازحاً «العركة بدأت، مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024».

خالد النبوي يتحدث عن إمبراطوريه ميم

تحدث خالد النبوي في برنامج «سولد أوت» الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد والذي يُعرض على منصة «واتش ات» الرقمية عن مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي يتم عرضة في رمضان المُقبل، قائلا إن «الرواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس وكان بطلها الحقيقي رجل، ولكن حدث بعض التغيرات وذلك بناءً على طلب الفنانة فاتن حمامة لـ تجسيد الدور من خلال الفيلم».

أبطال إمبراطورية ميم

الفنان خالد النبوي ونجلة نور النبوي ونشوى مصطفى وحلا شيحة ومحمود حافظ ومحمد محمود عبدالعزيز وإيمان السيد ومايان السيد وهاجر السراج ونجلاء بدر ونورهام منصور وعمر زهران ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان.

راجعين ياهوى

من أولى المسلسلات التي جمعت الفنان خالد النبوي بـ نجله عام 2022 واستطاع الثنائي ان يحققا نجاحاً كبيراً من خلال هذا العمل كما استطاعا ان يلفتا الأنظار إليهم، مما جعلهم يعيدون تلك التجربة مرة أخرى بعد عامين من النجاح، وتدور الأحداث في إطار الدراما حول «بليغ» الذي يعود إلى موطنه بعد تراكم الديون عليه ليستعيد حقه من الميراث ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى الإصلاح بين أفراد العائلة، ومن الأبطال المشاركين في العمل الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي وهنا شيحه ونور اللبنانية والراحل طارق عبدالعزيز وسلمى أبوضيف.