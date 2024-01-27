مسلسلات رمضان.. كواليس تصوير «إمبراطورية ميم» لـ خالد النبوي

كشف المخرج محمد سلامة، كواليس جديدة من مسلسله الرمضاني «إمبراطورية ميم»، الذي يخوض به الفنان خالد النبوي السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

كواليس مسلسل «إمبراطورية ميم»

ونشر «سلامة» صورا تجمعه مع الأطفال المشاركين بالعمل، وهم: منى أحمد زاهر، وآدم وهدان، عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق على الصور قائلا: «قاعد مع الأساتذة باخد ملاحظات على السيناريو وبيرسمولي حركة المشهد.. إمبراطورية ميم».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

والمسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، ومعالجة درامية الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويجري تقديمها في نسختها الأصلية، ويقدم دور البطولة الفنان خالد النبوي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، بينهم حلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ونور النبوي، وهاجر السراج، وإلهام صفي الدين، وليلي عزالعرب، وآخرون.