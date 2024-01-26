قبل «إمبراطورية ميم».. 3 مسلسلات بطولة خالد النبوي مأخوذة عن روايات أدبية

يخوض الفنان خالد النبوي، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «إمبراطورية ميم»، والذي أعلن رسميًا عن انطلاق تصويره في الأيام الماضية، وقام بنشر صور من كواليس التصوير والتي جمعته مع الفنانة حلا شيحة والتي تقدم البطولة النسائية أمامه، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

رواية إحسان عبدالقدوس

ويعود مسلسل «إمبراطورية ميم» إلى رواية الكاتب احسان عبدالقدوس في نسختها الأصلية، إذ سبق وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من خلال فيلم يحمل نفس الاسم ولكنها قامت بتطبيق تفاصيل الرواية عليها وقدمت بطولتها، ليعيد الفنان خالد النبوي تقديمها مرة أخرى بعد ما يزيد عن نصف قرن، ويقدم دور الأب لـ 6 أبناء الذين يتمردون عليه، ويقومون بانتخابات داخل المنزل لاختيار من يحكمهم من جديد ويدير شئونهم ولكنه يتفاجأ باختيارهم له أيضًا، وتولي المعالجة الدارامية الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رواية نجيب محفوظ

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخوض بها الفنان خالد النبوي لعمل فني مأخوذ عن رواية أدبية، فقد سبق وقدمها لنحو 3 أعمال سابقة وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، فكانت البداية مع مسلسل «حديث الصباح والمساء» منذ 23 عامًا، ومأخوذ عن رواية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، والذي لازال صدى نجاحه مع الأجيال الحالية.

وشارك فى بطولته كل من ليلي علوي، دلال عبدالعزيز، أحمد خليل، أحمد زاهر، عبلة كامل، منة شلبى، محمود الجندي، نيللى كريم، أحمد رزق، وعدد كبير من الفنانين، وتولي المعالجة الدرامية محسن زايد واخراج أحمد صقر.

رواية بهاء طاهر

وفي عام 2017، قدم الفنان خالد النبوي مسلسل «واحة الغروب»، وهي عن رواية الكتاب بهاء طاهر والتي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008، ونجح خلالها الفنان خالد النبوي في تقديم شخصية الضابط محمود عبدالظاهر، حيث تناولت الأحداث قصته بعد أن ينتقل للعمل في واحة سيوة، بعد اتهامه بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، لتتصاعد الأحداث في مزج للشرق والغرب مع زوجته الأجنبية التي اصطحبها معه في رحلته، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري، وتولي السيناريو والحوار مريم نعوم.

رواية أسامة أنور عكاشة

وقدم الفنان خالد النبوي رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة من خلال مسلسل «راجعين ياهوى»، والذي كان مسلسلا إذاعيًا في بداية الأمر، ولكنه نجح في تحقيق نجاح جديد لها، وتعلق الجمهور به وبشخصياته وأحداثه، لتصبح الأعمال الروائية تيمة حظ للفنان خالد النبوي إذ يحقق نجاحا كبيرا كلما قدمها وهو ماينتظره الجمهور منه في مسلسله الرمضاني المقبل «إمبراطورية ميم»؟.