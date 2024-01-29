تفاصيل هجوم إرهابي استهدف موقعا أردنيا على الحدود مع سوريا ومقتل 3 جنود أمريكيين

في حادثة إرهابية خطيرة، تعرض موقعا أردنيا على الحدود السورية لهجوم، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين، وقد أدانت العديد من الدول الهجوم، وتعهدت الولايات المتحدة بالرد عليه.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على موقع أردني بالحدود مع سوريا

وأدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن يحمل اسم «البرج 22» الواقعة على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بالموقع.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب، ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة، مؤكدة إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن، معربة عن تضامنها الكامل مع «عمان» في هذا الظرف الدقيق.

الأردن: «عمان» ستستمر في مواجهة خطر الإرهاب

وكانت الحكومة الأردنية، أكدت في وقت سابق، على لسان المتحدث الرسمي باسمها مهند مبيضين، أن الأردن، سيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن الأردن، موضحة في ببان، أن «عمان» ستستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، عبر الحدود السورية إلى الأردن.

وفي وقت سابق، نفت الحكومة الأردنية، وقوع الهجوم على القاعدة الأمريكية داخل أراضيها.

وقال متحدث الحكومة الأردنية، إن الهجوم استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، يضم قوات أمريكية تتعاون مع الأردن في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات، في صفوف القوات الأردنية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم، بمسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استهداف 4 قواعد أمريكية بينها 3 في سوريا

وإلى ذلك، أعلن فصيل مسلح بالعراق، استهدافها 4 قواعد أمريكية بينها 3 في سوريا: «الشدادي- الركبان- التنف»، والرابعة «منشأة زفولون البحرية» الإسرائيلية بواسطة المسيرات، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أشار مسؤول أمريكي لوكالة «رويترز» للأنباء، وفق «سكاي نيوز»، أنه يجري تقييم حالة 34 عسكريا على الأقل، للاشتباه في إصابات رضية بالدماغ جراء الهجوم على «البرج 22»، الواقع عند التقاء الحدود الأردنية مع سوريا والعراق.

وفي وقت سابق، اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق «سي آي أيه»، جون برينان الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن، تصعيدا خطيرا للوضع في الشرق الأوسط، موضحا على قناة «إم إس إن بي سي»، أن الهجوم قد تكون له عواقب.

وزير الدفاع الأمريكي: «واشنطن» لن تتسامح مع الهجمات

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قالت في وقت سابق، إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير، فيما أشار وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، إلى أن «واشنطن» لن تتسامح مع الهجمات، وستتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن القوات الأمريكية، ومصالح «واشنطن».

أوستن: الهجوم استهدف قوات أمريكية وأخرى لـ «التحالف الدولي»

وأضاف «أوستن»، أن القوات كانت منتشرة بالقاعدة للعمل على هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف قوات أمريكية، وأخرى للتحالف.

من جانبها، أدانت البحرين، الهجوم، مؤكدة تضامن «المنامة» الراسخ مع الأردن وتأييدها ودعمها في جهودها المستمرة ضد الإرهاب والمحافظة على أمنها واستقرارها، وتأمين حدودها بالتعاون مع الولايات المتحدة.

حاكم فلوريدا: ضعف بايدن هو موت للجيش الأمريكي

من جانبه، قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إنّ ضعف الرئيس جو بايدن هو موت للجيش الأمريكي، مضيفا عبر إكس «تويتر سابقا»، أن الرئيس حول القوات إلى فريسة سهلة، وسمح لأعداء «واشنطن» بمهاجمتها دون عقاب.

وفي زيارة إلى ولاية ساوث كارولينا، تعهد بايدن، في وقت سابق، بالرد على الهجوم، وحمل الرئيس الأمريكي، مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، دعت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية 2024، سفيرة «واشنطن» السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، للرد بكل القوة الأمريكية على الهجوم، لمنع المزيد من الهجمات.

وقالت «هايلي» إن الهجوم يظهر الطبيعة الهمجية لأعداء بلادها في إيران، ويظهر أنهم لم يكونوا ليهاجموا القوات الأمريكية، لو لم يكن بايدن ضعيفا، في معاملته مع «طهران»، حسب تعبيرها.