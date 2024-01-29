ترامب بعد هجوم قاعدة «التنف»: العالم على حافة حرب عالمية ثالثة

خرج الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتعليق لاذع على استهداف قاعدة «التنف» العسكرية على الحدود بين الأردن وسوريا، والذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عدد آخر، ليوجه انتقادات جديدة إلى إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، ضمن السباق المحتدم نحو البيت الأبيض.

ترامب يدين الهجوم على القاعدة الأمريكية

وقال «ترامب»، بحسب موقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، مساء اليوم الأحد، إنه يدين الهجوم المنفذ بطائرة بدون طيار، الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية، وقتل 3 أفراد من القوات الأمريكية وأصاب آخرين.

ووصف الرئيس السابق الهجوم بأنه يمثل «يوماً فظيعاً لأمريكا»، متقدماً بالتعازي إلى عائلات الجنود، الذين وصفهم بـ«الشجعان».

ترامب يوجه انتقادات لاذعة لبايدن

ولم يفت ترامب أن يوجه انتقادات لمنافسه الانتخابي المنتظر الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مبيناً أن سياسته هي المسؤولة عن الهجوم، الذي وصفه بالهجوم السافر على أمريكا، معتبراً أنه جاء نتيجة «ضعف بايدن واستسلامه».

واستطرد ترامب: «قبل 3 سنوات، إيران كانت تحت السيطرة، بفضل سياسة الضغط التي استخدمتها، وكانوا يحصلون بصعوبة على الأموال، لكن بايدن أعطى لهم مليارات الدولارات».

العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة

ولفت إلى أنه إذا كان في الحكم لم يجعل طوفان الأقصى يتم ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة، وهذا الهجوم الحادث اليوم يؤكد أن العالم بحاجة فورية إلى السلام لتجنب مزيد من الفوضى والدمار والخسائر في الأرواح الأمريكية، مستطرداً: «لا يمكن لبلدنا البقاء على قيد الحياة مع جو بايدن كقائد أعلى للقوات المسلحة».