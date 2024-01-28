سول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز كتب: محمد عزالدين 04:19 ص | الأحد 28 يناير 2024 صاروخ أطلقته كوريا الشمالية أعلنت كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا وجارتها ترد.. ماذا حدث؟ وزير دفاع كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا شنت الحرب كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر زعيم كوريا الشمالية يثير مخاوف عالمية.. «النووي قادم» أوكرانيا تقصف دونيتسك 43 مرة خلال يوم.. وبوتين يستعد لزيارة كوريا الشمالية كوريا الشمالية صواريخ كروز كوريا الجنوبية بقلم محمد عزالدين