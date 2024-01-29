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معرض القاهرة الدولي للكتاب

آية سماحة تدعم زوجها في أزمته الصحية: «سأكون دائما بجانبك»

كتب:

ياسمين محمود
06:46 ص | الإثنين 29 يناير 2024
أية وزوجها

أية وزوجها

شاركت الفنانة أية سماحة، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صوره لزوجها المخرج محمد السباعي، وشقيق ناهد السباعي من داخل المستشفى دون الكشف عن تفاصيل أزمته الصحية.

ونشرت آية سماحة، صور تجمعها بزوجها داخل المستشفي معلقه: «من خلال الأوقات الجيدة والسيئة، سأكون دائمًا هناك من أجلك، ساكون بجانبك، أحبك أكثر مما تتصور».

تعرض زوج آيه سماحة لوعكة صحية

وأعلنت «سماحة» بالأمس عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تعرض زوجها المخرج محمد السباعي، لأزمة صحية بنشر صوره له من داخل المستشفي، وعلّقت عليها: «سبع السباع ربنا يقومك بالسلامة».

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