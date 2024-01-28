شقيق ناهد السباعي يتعرض لوعكة صحية.. وآية سماحة تدعمه

تعرض المخرج محمد السباعي، شقيق الفنانة ناهد السباعي، وزوج الفنانة آية سماحة، لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في منطقة القاهرة.

زوج آية سماحة يتعرض لوعكة صحية

ونشرت آية سماحة، صورة لزوجها وهو داخل المستشفى، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّقت عليها:« سبع السباع ربنا يقومك بالسلامة».

مسلسل «على باب العمارة»

وفى سياق آخر، حققت الفنانة آية سماحة، نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، من خلال مشاركتها في مسلسل «على باب العمارة»، الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.

وشارك في بطولة العمل، العديد من الفنانين، أبرزهم محمد محمود، حاتم صلاح، محمد رضوان، ريهام الشنواني، عزة لبيب، بوسي الشامي، محمد عد العظيم، وغيرهم.