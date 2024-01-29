قطار طنطا - القاهرة يتوقف لأول مرة في محطة البتانون.. اعرف التفاصيل

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوف قطار رقم 122 تحيا مصر «طنطا - القاهرة» بمحطة البتانون، اعتبارا من اليوم، حيث يتحرك القطار في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة من محطة طنطا، ويصل إلى البتانون الساعة 7:42 ويتحرك منها الساعة 7:43 ويمر بمحطة كفر البتانون «هـ» الساعة 7:46، كما يمر بمحطة طنبدي «هـ» الساعة 7:48.

محطة شبين الكوم الجديدة

ويصل القطار إلى محطة شبين الكوم الجديدة الساعة 7:52 ويتحرك منها الساعة 7:53 على أن يصل إلى القاهرة الساعة 10:30 وهي المحطة النهائية.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مستند رسمي، أنّ ذلك يأتي بالتزامن مع قرار تأخير ميعاد قطار رقم 546 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة» 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهرا بدلا من الساعة 12:50 ظهرا.

تعديل مواعيد القطارات

يترتب على التعديلات تعديل مواعيد القطارات أرقام «545 – 121 – 551» تحيا مصر «القاهرة - طنطا»، والتي تقف وتمر بمحطات القاهرة، وشبرا الخيمة ومحطة قليوب وقليوب البلد وشلقان والقناطر الخيرية ودروة وكفر صراوه «هـ» وشطانوف والحلواصي البلد «هـ»، ومحطة محلة سبك «هـ» وشبين الكوم الجديدة وطنبدي «هـ» وكفر البتانون «هـ»، ومحطة البتانون وكفر طبلوها «هـ»، ومحطة تلا وكفر سليم «هـ» وطنطا.