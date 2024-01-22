تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر القطارات لأصحاب المعاشات

حددت الهيئة القومية للسكك الحديدية، الفئات التي يحق لها الحصول على تخفيضات في تذاكر القطارات، موضحة نسبة التخفيض تصل إلى 100% لبعض الفئات، لافتة إلى استمرار تطوير منظومة السكك الحديدية، سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو حتى تطوير نُظم الإشارات على مختلف الخطوط لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وعن تفاصيل تخفيضات تذاكر السفر، وضحتها الهيئة في مستند رسمي، وجاءت كالآتي:

- مرضى السرطان: 100% على قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.

- كبار السن أكبر من 70 سنة: 100% على قطارات تحيا مصر.

- ذوي الهمم والمرافق إن وجد: 50% على القطارات بالإضافة إلى قطارات التالجو.

- مصابي العمليات الحربية وأسرهم والصحفيين: 50% على قطارات تحيا مصر وفي حالة السفر بالقطارات المكيفة يتم إضافة فرق التكييف كاملاً.

- الأطفال من سن 4 سنوات إلى 10 سنوات: 50% على قطارات تحيا مصر وفي حالة السفر بالقطارات المكيفة يتم إضافة فرق التكييف كاملاً.

- كبار السن أصحاب المعاشات: 50% على القطارات المكيفة وتحيا مصر بموجب استمارة معتمدة من التأمينات.

- محارب قديم والمرافق إن وجد: 75% على القطارات المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.

وأشارت إلى أنه هناك أكثر من طريقة للحصول على تذاكر القطارات، منها ماكينات الدفع الإلكتروني التي تم توفيرها مؤخراً في مختلف محافظات الجمهورية.