«الغرف السياحية»: خيم رمضانية في المطاعم خلال رمضان المقبل

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك العديد من المطاعم تنوي إنشاء خيم رمضانية خلال شهر رمضان هذا العام، لافتا إلى أن تلك المطاعم بدأت من الآن في تنفيذ اشتراطات إقامة تلك الخيم التي منها الحصول على تصريح من وزارة السياحة والآثار، وموافقة الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص.

الخيم الرمضانية عامل جذب للرواد خلال رمضان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك الخيم تعتبر من أهم ما يميز المطاعم والفنادق المصرية خلال شهر الصوم، والتي تجذب الرواد لاسيما المصريين والعرب، للتواجد بها وتناول المشروبات ووجبتي الإفطار والسحور، موضحًا أن أعداد الخيم الرمضانية بالمطاعم والفنادق، تراجعت بشدة خلال السنوات الماضية.

مواعيد العمل خلال شهر رمضان

وأشار «منصور» إلى أن مواعيد عمل المطاعم خلال شهر رمضان ستكون مناسبة لاستقبال الرواد القادمين لتناول وجبتي الإفطار والسحور، موضحًا أن مواعيد العمل خلال شهر الصوم ستكون من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي.

أوضح أن غالبية المطاعم ستفتح أبوابها خلال شهر رمضان، بعد مواعيد الفتح المعتادة، وذلك نظرا لقلة وجود رواد في الصباح.