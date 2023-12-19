اشتراطات حضور «عمومية المطاعم السياحية».. تعقد يوم 27 ديسمبر

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، 27 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق العائمة بمحافظة القاهرة.

وقال أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان، إنّ أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية مدعوون لحضور الجمعية العمومية اعتبارا من 11 من صباح الأربعاء 27 ديسمبر الحالي، لافتا إلى أنّه حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يتم تأجيله حتى الساعة 12 في اليوم ذاته وفي نفس المكان ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر.

جدول أعمال الجمعية العمومية

وأضاف الناظر، أنّ الجمعية العمومية للغرفة ستناقش في جدول أعمالها، تقرير نشاط لجنة تسيير أعمالها عن العام المالي 2022 - 2023، واستعراض واعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2022 - 2023 والموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 - 2024.

وأشار المدير التنفيذي للغرفة، إلى أنّ الجمعية العمومية تستعرض وتناقش تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة، وإبراء ذمة لجنة تسيير أعمال الغرفة.

اشتراطات حضور الجمعية العمومية

وعن الشروط الخاصة بحضور الجمعية العمومية، أوضح أحمد الناظر، أنّ الحضور قاصرا فقط على الأعضاء الساري تراخيص منشآتهم الصادرة عن وزارة السياحة والآثار حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، شريطة سداد الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية في 27 ديسمبر 2023، ويمكن السداد حتى الساعة الثانية بعد ظهر 26 ديسمبر بإيصال سداد البنك في مقر الغرفة.

وأكد الناظر أنّ المادة 18 من القانون رقم 27 لسنة 2023، نصت على ما يلي.

1- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسؤول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانوني لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2- عدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت، وضرورة إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة.

وشدد الناظر، على أنّه لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، عدا ما يتكشف أثناء نظر الموضوعات.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنّ الجهاز الإداري للغرفة مستعد لتلقي رغبات أعضاء الجمعية العمومية في توجيه أي استفسارات للجنة تسيير أعمال الغرفة بشأن عناصر تقرير اللجنة أو الميزانية، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لاتقل عن (3) أيام، على أن يتم إرسال الاستفسارات كتابة باسم رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وإرسالها بالبريد الإلكتروني info@cte-egypt.org أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، وذلك في إطار حرص الغرفة على وقت الجمعية العمومية.