3 منظمات بيئية تكرم ياسمين فؤاد بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الوزارة

كرم المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقديرًا لدورها الريادى في تعزيز قضايا البيئة والاستدامة، وتم خلال الاحتفالية التي نظمها المكتب العربي، عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات وزارة البيئة.

مصر محط أنظار العالم

وأكدت المنظمات أنّ وزيرة البيئة نجحت في أن تجعل مصر محط أنظار العالم حينما نجحت في جذب قمتين مهمتين أحدهما للتنوع البيولوجي «cop14» في عام 2018، والآخرى للتغير المناخي «cop27» في عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتحضير والإدارة لقمة الأمم المتحدة الثامنة والعشرين لتغير المناخ والتي عقدت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حققت أيضا العديد من النتائج الإيجابية على المستوى العالمي، والنجاح أيضا في إصدار أول قانون لإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، وأيضا جهود تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.

تعظيم البعد الاقتصادي في المشروعات البيئية المختلفة

كما ثمنت المنظمات على علاقات الوزارة القوية بالمجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات الأهلية، فمنذ بداية توليها للمسؤولية وحتى الآن وهناك علاقة شراكة قوية من الوزارة ممثلة للقطاع الحكومي والعديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات البيئية، والتي أفرزت العديد من النجاحات والمواجهة الفاعلة للعديد المشكلات البيئية في مصر، وتعظيم البعد الاقتصادي في المشروعات البيئية المختلفة، والتكامل والتناغم الذي حدث بين الاقتصاد والبيئة.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى فريق عمل المكتب العربي للشباب والبيئة على التكريم وجهودهم الدؤوبة في مجال العمل البيئى، معبرة عن امتنانها لآراء شركاء العمل البيئي والتي أعطتها دفعة قوية لبذل مزيد من الجهود ومواجهة جميع التحديات، مؤكدة أنها ستظل تعمل بجد في منظومة العمل البيئي، مؤكدة على ضرورة أن يعمل الجميع بجد وإخلاص والمثابرة لمواجهة الصعوبات والوصول إلى الهدف المنشود، مشيرة إلى أهمية الصوت الإعلامى والمجتمع المدني في هذا الصدد، معبرة عن فخرها بأن غير البيئين أصبحوا يتحدثون بلغة البيئة، وأنه تم تغير التعريف الخاص «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030»، ليصبح «نظام بيئي متكامل ومستدام».