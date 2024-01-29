«الواقع والطموحات».. وزير التعليم يطلق مؤتمر نظام «STEM» في مصر

يطلق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM تحت عنوان «الواقع والطموحات» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وحسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكل الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

مدارس stem

ويناقش وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM تحت عنوان «الواقع والطموحات» والذي يعقد خلال يومين بالتعاون مع مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID):-

- تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى.

- استعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم «STEM».

- وضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها.

- بحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

- التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة المقبلة.

- مناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.