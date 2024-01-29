مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بالوراق

لقي عامل مصرعه بينما أُصيب آخر في حادث تصادم أعلى الدائري قبل نزلة الوراق، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب أعلى الدائري نزلة الوراق.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها صاحب مطعم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وبصحبته عامل (45 عاما) متوفى، اصطدمت بهما سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق (50 عاما) ما أدى إلى إصابة الأول ووفاة الثاني.

ونقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.