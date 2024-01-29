أزمة غير معلنة.. صحيفة تكشف تفاصيل صدام ليفربول واتحاد الكرة بسبب صلاح

هل تسبب محمد صلاح في وداع مصر لأمم إفريقيا؟ سؤال طرحته إحدى الصحف البريطانية، بعد خروج منتخب الوطني من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية، بعد اللجوء لركلات الترجيح، التي رجحت كفة المنتخب الكونغولي، ولم تنته الصحيفة من تقريرها عن المباراة قبل وضع الإجابة على هذا التساؤل.

صحيفة: أزمة بين ليفربول ومنتخب مصر بسبب صلاح

«أزمة بين ليفربول ومنتخب مصر»، هكذا أشارت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، إلى أن هناك أزمة حدثت وخلاف بين ليفربول والمنتخب، بسبب الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، وأجبرته على الرحيل عن معسكر الفراعنة، قبل نهاية مشوار المنتخب في البطولة، من أجل الخضوع لعملية تأهيل مكثفة للعودة مرة أخرى، رغم إعلان اتحاد الكرة أن الأمر حدث باتفاق مسبق بين جميع الأطراف، لكن طريقة إعلان يورجن كلوب أثارت حالة من الغضب، ووضعت اتحاد الكرة في ورطة مع الجماهير.

أراد ليفربول عودة صلاح إلى ميرسيسايد لتلقي العلاج، ووافق الجناح المصري على هذه الخطة، الأمر الذي أثار حالة الغضب والجدل بين الجماهير، خاصة مع إعلان الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، الخطة قبل مباراة حاسمة بين مصر وكاب فيردي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

منتخب مصر حاول جلب الحظ بعد إصابة محمد صلاح، خاصة أنه لم يكن حليفًا للفراعنة في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في الوقت الحالي، بعدما فقد الفراعنة أحد أهم العناصر في مستهل الرحلة القارية، بإصابة محمد صلاح في العضلة الخلفية، ورغم كونه الأكثر تأثيرًا إلا أنه نال من الانتقادات جانبا كبيرا، بحسب صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، التي أفردت تقريرًا مطولًا عن تأثير صلاح وكيف تسبب بشكل غير مباشر في خروج بلاده من البطولة.

تأثير محمد صلاح على المنتخب

وجود محمد صلاح كان سيشكل وسيحدث تأثيرًا استثنائيًا مع المنتخب الوطني، لذلك غيابه وإصابته التي تعرض لها خلال المباراة الثانية لمنتخب بلاده في البطولة، ساهمت بشكل كبير في الخروج منها، فوجوده كان سيمنح الفراعنة ثقل وقوة إلى جانب رهبة من قبل المنافسين لوجود أحد أفضل لاعبي العالم.

وتأهل منتخب مصر بصعوبة من مجموعته بعد تعادلين في أول ثلاث مباريات له في كوت ديفوار، أصيب القائد صلاح خلال التعادل 2-2 مع غانا، وتلا ذلك خلاف بين مصر وليفربول بشأن تعافيه وعودته إلى إنجلترا.

في غضون ذلك، يخضع صلاح للعلاج من إصابته في ليفربول، وقد أوضح كلوب أنه سيُسمح للاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالعودة إلى بطولة الأمم الإفريقية، إذا تعافى وبقي منتخب مصر في البطولة، قبل أن تتبدل الخطة بالكامل، بخروج الفراعنة على يد الكونغو بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.