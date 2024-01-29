3 أخطاء تسببت في خروج المنتخب من أمم إفريقيا.. هل أبو جبل المسؤول الأول؟

سيطر الحزن على المصريين، بعد هزيمة المنتخب الوطني، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 من بطولة كأل أمم إفريقيا لكرة القدك، بعدما كانت الجماهير تترقب إعلان فوز المنتخب والمضي قدما نحو اللقب الغائب منذ سنوات، فلم تكف ألسنتهم عن الدعاء بالنصر، إلا أن أداء الفراعنة كان مخيبًا للآمال، وتنتهي الأحلام بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1.

لم يمر وقت طويل على مباراة مصر والكونغو، حتى اجتاحت ردود الفعل والتحليلات منصات التواصل الإجتماعي، بشأن خروج الفراعنة، ليعلق أحد المتابعين على زجاجة محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب، التي كان يحملها معه: «خطا فادح أبو جبل كان معاه زجاجة مياه بتقول كل لاعب بيشوط فين، فترمي العكس»، فلم يكن عدم الالتزام بالتعليمات المدونة على الزجاجة الخطأ الوحيد في المباراة، إلا أن هناك أخطاء كارثية قادتنا إلى مغادرة كوت ديفوار.

3 أخطاء وراء هزيمة مصر أمام الكونغو

أخطاء بالجملة تسببت في هزيمة الفراعنة، ليخرج من أولى الأدوار الإقصائية للبطولة، كانت ملحوظة للجميع خلال المباراة، ولفتت أنظار الجمهور إليها.

رفض لاعب التسديدة الأخيرة

في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، تقدم حارس المرمى محمد أبو جبل، لتسديد ركلة الجزاء الأخيرة، التي أخفق في تصويبها، فلم يعلم البعض أن السبب الرئيسي لاختيار أبو جبل، لتسديد ركلة الترجيح التاسعة أمام الكونغو، هو رفض مهند لاشين لاعب خط وسط منتخب مصر، تسديد ركلة الترجيح التاسعة والأخيرة، وفق تقارير إعلامية.

خطأ دفاعي

استغل لاعب منتخب الكونغو ميشاك إيليا، الحالة السيئة لخط دفاع المنتخب الوطني، ليتمكن بسهولة من إحراز هدف التقدم في شباك الفراعنة، خلال اللقاء الحاسم الذي جمع بين الفريقين، وانتهى بركلات الترجيح لصالح الكونغو.

زجاجة أبو جبل

زجاجة أبو جبل باتت تميمة الحظ بالنسبة له، إذ اشتهر بزجاجة المياه التي ظهرت معه خلال المباراة، التي كانت تحمل أرقام لاعبي الخصم وزوايا تسديدهم لركلات الترجيح، إذ دون على الزجاجة التي ظهرت رفقة أبو جبل الزاويا الخاصة بكل لاعب.

وكان مدون على الجزء الخارجي لها، أن الزاوية الخاصة باللاعب رقم 7 في منتخب الكونغو الديمقراطية، أنه يصوب ناحية اليسار والتى أشار لها بحرف «L» إلا أن المفاجأة أن «أبو جبل» لم يلق بالًا للهذه التعليمات، ليتجه زاوية اليمين لسد الهدف، الأمر الذي اعتبرته الجماهير خطأ فادح، تسبب في خسارة اللقاء.