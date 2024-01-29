«التضامن» تطلق مبادرة «صنايعية مصر» للحفاظ على الحرف من الاندثار قريبا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إطلاق مبادرة صنايعية مصر قريبا، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على مختلف الحرف من الاندثار، وتوثيق هذه الصناعات مع الحرفيين الأصليين للمهنة، موضحة أنه جرى عمل موسوعة بها 30 مُنتجا بحكاياتها.

الاهتمام بالمهن الحرفية

وأشارت على هامش معرض ديارنا في محافظة الأقصر إلى أن الوزارة حريصة على تشجيع الاهتمام بالمهن الحرفية، كونها في خطر لأن الأجيال الجديدة غير نشيطة في الأعمال اليدوية والحرفية مثل الأجيال القديمة: «نشجع الأدوات الصديقة للبيئة ونؤكد على الصناعة المحلية لأن الاستيراد غالي».

وأوضحت أنه سيجرى توفير مصادر للتمويل بنسب فائدة جيدة، وجرى عمل مزج بين الحرفيين وبين أساتذة الفنون الجميلة والتطبيقية للحصول على التصميمات العلمية والحديثة منهم بشأن المنتجات.

المنتجات الأكثر استخداما

وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة سيكون بها شراكات لم تكن موجودة من قبل، ويجرى مد التعاون مع التعاونيات الإنتاجية خاصة في المنتجات الأكثر استخداما مثل المنسوجات والملابس والمفروشات: «فيه حاجات شكلها جميل وأكثر استخداما كالمنسوجات ونطور المنتجات بصفة مستمرة».

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على دعم الحرف التراثية واليدوية والمنسوجات، خاصة التي يغلب عليها طابع مختلف مثل الطابع النوبي أو الصعيدي، ويجرى فتح المجال لهم.