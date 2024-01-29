«السينما» تبعد النجمات عن موسم الدراما الرمضانية 2024.. أبرزهن «يسرا»

تشير الخريطة المبدئية للأعمال المشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024 لحالة كبيرة من الزخم والتنوع بين الأعمال الدرامية وصناعها، ولكن في الوقت نفسه يشهد الموسم الرمضاني غياب مجموعة من أشهر الوجوه التي كان ينتظر الجمهور أعمالها بعد ما أصبحت أعمالهم وجبات أساسية على المائدة الدرامية الرمضانية.

تعتبر الفنانة يسرا من أبرز الوجوه التي سيفتقدها الجمهور في دراما رمضان 2024، حيث كانت وجها أساسيا في الدراما الرمضانية على مدار 20 عاما متواصلة، ولكنها قررت الغياب هذا العام لعدد من الأسباب وفقا لتصريحاتها لـ «الوطن»، الأول هو انشغالها الفترة الماضية بتصوير عدد من الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية، حيث يعرض لها في السينمات حاليا فيلم ليلة العيد من إخراج سامح عبد العزيز.

أما السبب الثاني يرجع إلى شعور يسرا بالإرهاق حيث لم تحصل على قدر كافٍ من الراحة منذ مشاركتها في موسم الدراما الرمضانية 2023، قائلة: «أنا بصراحة ملحقتش أرتاح وكان مجهود كبير جدا عليا السنة اللي فاتت».

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة هالة صدقي العام الماضي في مسلسل جعفر العمدة، قررت الغياب عن موسم الدراما الرمضانية 2024، وأخذ قسط من الراحة، على حد تعبيرها، وذلك بعد ما شاركت في أكثر من العمل الفترة الماضية ما بين فيلم الملكة المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، ومسلسل درامي آخر يجري تصويره في عدد من الدول حول العالم.

«لا أعمل موسمين متتالين».. منى زكي توضح سبب غيابها عن موسم الدراما الرمضانية 2024

وتتسع قائمة الغائبات هذا العام لتشمل منى زكي التي قررت أيضا أن تأخذ قسطا من الراحة بعد النجاح الذي حققته العام الماضي في مسلسل تحت الوصاية للمخرج محمد شاكر خضير.

وأوضحت منى زكي في تصريحات تلفزيونية إنها معتادة غير معتادة على تقديم مسلسلين في موسمين متتالين، وتفضل أن تعمل موسم واحد ثم تفصل بفترة راحة تبحث خلالها عن عمل قوي تعود به الموسم التالي، وجاء ذلك بالتزامن مع تصوير المشاهد النهائية من فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي.