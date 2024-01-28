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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الفنانة هالة صدقي: لن أشارك في السباق الرمضاني 2024

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:11 م | الأحد 28 يناير 2024
هالة صدقي

هالة صدقي

حسمت الفنانة هالة صدقي، قرار مشاركتها في دراما رمضان 2024، بعد نجاحها الكبير العام الماضي بمسلسل «جعفر العمدة»، التي جسدت من خلاله شخصية الملكة صفصف، والدة محمد رمضان.

مصير مشاركة هالة صدقي بدراما رمضان 2024

وقالت هالة صدقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لن تشارك في دراما رمضان 2024، لأنها قررت أخذ راحة هذا الموسم، بسبب دخولها أكثر من عمل خلال الفترة الماضية.

ويعرض للفنانة هالة صدقي حاليا، بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، فيلم «الملكة»، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي؛ إذ تتعرض سيدة أعمال تدعى ماجدة للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

أبطال فيلم «الملكة»

ويشارك في بطولة فيلم «الملكة»، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم عفيفي، وشيرين رضا، ودينا، ومحمد رضوان، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وانتصار، وبدرية طلبة، وعارفة عبد الرسول، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز.

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