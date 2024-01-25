يسرا لـ«الوطن»: لن أشارك في موسم دراما رمضان المقبل

كشفت يسرا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّها ستكون خارج السباق الرمضاني لهذا العام، مكتفية بتواجدها مع الجمهور من خلال السينما وفيلمها «ليلة العيد»، والذي تمّ طرحه بعد تأجيل عدة سنوات ويتناول وجبة درامية من العيار الثقيل.

حقيقة مشاركة يسرا في موسم رمضان المقبل

جاء ذلك ردًا على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خوض النجمة يسرا لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل 15 حلقة وأنَّها لازالت تدرس الأمر.

آخر أعمال يسرا الدرامية

وشاركت يسرا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»، والذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ثروت وشيماء سيف، وسما ابراهيم، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.