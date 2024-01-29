انطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات في مراكز شباب الوادي الجديد

انطلقت فعاليات الحوار المجتمعي، ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّى» في محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة في المحافظة.

حوار مجتمعي في 8 مراكز شباب بالوادي الجديد

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء شوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محافظة الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة تدعمان المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»، وتقوم بتنفيذ الحوار المجتمعي لتمكين الفتيات في 8 مراكز شباب بمراكز المحافظة، موضحا أن المبادرة تناولت جميع جوانب رفاه والفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع، حُيث تجتمع جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

تنفيذ 40 حوارا مجتمعيا

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المراكز التي تم تنفيذ فعاليات الحوار الوطني بها ضمن فعاليات المبادرة الوطنية هي «مركز شباب المنيرة - مركز شباب الزهور- مركز شباب صنعاء - مركز شباب الجزائر - مركز شباب الموهوب - مركز شباب الراشدة - مركز شباب الداخلة - مركز شباب الغرغور»، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتي 29 فبراير لهذه المراكز، على أن تستمر فعاليات الورش التدريبية في باقي مراكز الشباب المستهدفة والتي يصل عددها إلي 40 مركز تدريبي داخل مراكز المحافظة المختلفة، حُيث يجري التدريب عدد من الشباب المدربين وهم « أسامة علي - آية عبد الناصر - فاطمة أحمد - أحمد حسن- ريم أسامة»، كما يضم البرنامج المنسق الفني والمنسق الإعلامي والمنسق الإداري للمبادرة على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر، أن عدد المستهدفين لفعاليات الحوار المجتمعي فى عدد 15 محافظة من محافظات «برنامج نتشارك» بإجمالي عدد 1200 مستفيد في المرحلة العمرية من 14-18 سنة من برلمان الطلائع، 18-40 عام من برلمان الشباب، والقيادات المجتمعية والأسر، وذلك فى المحافظات التالية ( الجيزة - قنا- دمياط - سوهاج –اسوان – كفر الشيخ – القليوبية – الإسكندرية – أسيوط – القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء – مطروح - البحر الأحمر- الوادي الجديد)، حُيث أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية "دوَي" بقيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2019 بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من يونيسف، وحظيت «دوَي» رعاية السيدة انتصار السيسي عام 2022.