«شباب القليوبية» تطلق فعاليات المبادرة الوطنية «دوّي» لتمكين الفتيات

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية «دوي»، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، لتمكين الفتيات.

جاءت المبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

مخطط تنفيذ المبادرة

رحب الصبروط بالحضور، والشباب المشارك، واستعرض مخطط تنفيذ المبادرة بفتح جميع مراكز الشباب لخدمة المبادرة طبقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إذ تنفذ بـ40 مركز شباب بالقليوبية، على مدار شهري يناير وفبراير، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتيات، وتشجيعهم على المشاركة والتعبير.

برامج مختلفة تنفذ بمراكز الشباب لتمكين المرأة

وأكد أن هناك برامج مختلفة تنفذ بمراكز الشباب لتمكين المرأة والفتاة، مثل أندية الفتاة في مراكز الشباب، التي تدعم إبداعات الفتيات، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها الصحي.

وأشار إلى أن قادة مصر هم فتياتها ومبادرة «دوي» هي مثال علي أهمية الحكي ومشاركة التجارب، لأن تجارب الآخرين قادرة أن تنور طرق جديدة في مستقبلهم، وأن يعبروا عن نفسهم ويحكوا قصصهم ونشجعهم يتخذوا قرارات تحسن من الواقع ومن مستقبلهم.

نفذت المبادرة اليوم بمراكز شباب "كفر مناقر، كفر عابد، صنافير، مدينة الخانكة"، وأدار الورشة مدربين بوزارة الشباب والرياضة "محمود نجيب، آلاء محمود، جهاد أشرف، مصطفي شحاتة، مها طارق"، وتناولت الورش تنفيذ (دائرتي دوي) و قواعد دائرتي دوّي، ومن ثم تنفيذ تعليمات الدائرة الأولى بعد تقديم أنفسهم جرى اختيار بطاقة موضوع للمناقشة، ثم استخدام إرشادات بحكايتك تكمل حكايتهم.

حضر فعاليات المبادرة الدكتور، وليد الفرماوي، وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والدكتورة ساره طه معاون المدير العام لشئون الشباب.