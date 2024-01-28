وظائف خالية في «الشباب والرياضة».. مرتبات تصل إلى 5500 جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمُزايا عديدة، من بينها حوافز ومكافآت وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

بروتوكول مع شركة مابيبا للطباعة والتغليف

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجحت في توقيع بروتوكول مع شركة مابيبا إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقى «التوظيف المصغر» بالإسكندرية، واستطاعت من خلال البروتوكول، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مٌغرية ومزايا عديدة.

وظائف متنوعة للشباب

تستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مجموعة شركة مابيبا جروب كما يلي:

وتطلب شركة مابيبا للتعيين في الوظائف التالية :

1-عمال قسم الطباعة

2. عمال قسم بلاستك

3. عمال قسم تعبئه وتغليف

4. مراقبين أمن

5. مشرفين أمن

ذكور وإناث

أماكن العمل:

6 أكتوبر - جيزة

متطلبات الوظيفة:

• لا يشترط مؤهل

• يجيد القراءة والكتابة

• السن من 18 الى 45 سنة

مميزات الوظيفة:

• الراتب: من 3900 إلى 5500

• وجبة يوميا + مواصلات + خطوط

• الإجازة الأسبوعية: الجمعة + السبت حسب احتياج العمل

• تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص

-للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/Vg2Auezq9L