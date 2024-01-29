كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية للحوار الوطني.. البداية بالاقتصاد

يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني، للمرحلة الثانية من الحوار والتي ستولي اهتماما خاصا بالقضايا الاقتصادية، عقب الانتهاء من استلام المقترحات والحلول من المشاركين، لبلورتها في صورة توصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية لاتخاذ المسار السليم بشأنها، سواء توجيه الحكومة بتنفيذها أو إرسالها إلى البرلمان في حالة الحاجة إلى تشريعات.

وبحسب الأمانة الفنية للحوار، فإنّ المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت برفع ما يقرب من 130 توصية، توصل إليها مجلس الأمناء بعد عقد 90 جلسة من بينهم 16 جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من 60 حزبا، ورفعت إدارة الحوار جلسات المرحلة الأولى في 19 سبتمبر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؛ للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

المرحلة الثانية من الحوار الوطني

واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنّ يركز الحوار الوطني خلال بداية المرحلة الثانية على القضايا الاقتصادية، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعماله فورًا لتناول الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، والتي تستهدف الوصول إلى توصيات وإجراءات محددة؛ لرفعها إلى رئيس الجمهورية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية.

وتشمل خريطة انعقاد المرحلة الثانية للحوار الوطني عدة مراحل هي:

- إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لقضايا الاقتصاد.

- دعوة كل المشاركين في الحوار الوطني من الكيانات والأفراد لإرسال تصوراتهم ومقترحاتهم لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، وذلك خلال أسبوعين.

آخر موعد لتلقي الحوار الوطني مقترحات المرحلة الثالثة

- تنتهي فترة إرسال التصورات الخاصة بالحوار الوطني الاقتصادي من المشاركين في فعالياته يوم 11 فبراير المقبل.

- يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا بعد الثلث الأول من فبراير لجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، ويضع الجدول الزمني للحوار وأشكال جلساته للمحورين السياسي والاجتماعي إلى جانب الاقتصادي.

- سيشارك في الاجتماع المقرر لمجلس أمناء الحوار الوطني مقرر عام ومقرر عام مساعد المحور الاقتصادي إلى جانب مقرري اللجان الفرعية ومساعديهم.

- طرح وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030»، كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني، خلال الفترة الأولى منه.

- رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية بشكل عاجل للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

- بحث التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.