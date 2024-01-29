8 مخالفات مرورية غرامتها 50 جنيهًا.. أبرزها «السير ببطء»

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن سلامة الركاب وقائدي السيارات وكذلك المارة، لذلك نص على عدد من الضوابط والمخالفات التي لا يجوز الخروج عنها، وإلا تعرض صاحبها لغرامة أو عقوبة على حسب نوع المخالفة.

ومن بين مخالفات المرور، ما جاء في المادة رقم «74» مكررا، الذي نص على عدد من المخالفات مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، وتكون العقوبة فيها لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد عن 100 جنيه، وهو ما يوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.

وأوضح «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عدد من المخالفات التي يعاقب عليها قانون المرور بغرامة 50 جنيها، وهي كالتالي:

مخالفات مرورية

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة، وترتب عن ذلك إعاقة حركة المرور.

- استعمال المركبة في غرض غير المذكور في رخصتها.

- عدم التزام قائد السيارة بحزام الأمان، والأمر ذاته لمن يركب بجواره.

قانون المرور

- عدم ارتداء غطاء الرأس الواقي عند قيادة الدراجة النارية.

- التحدث أو استخدام الهاتف في أثناء القيادة.

- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

- عدم تواجد أجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال في المركبة، ويجب أن تكون في متناول قائد السيارة والركاب.

- تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية أو عدم حملها.