خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 «أون لاين»

يبحث العديد من السائقين عن طريقة الاستعلام عن المخالفات السيارة أون لاين من المنزل بدلا من الذهب إلى مقر المرور للحافظ على أوقاتهم والحصول على الخدمة بسرعة وسهولة، إذ أن المخالفات تصل عقوبتها إلى دفع غرامات مالية أو سحب رخصة القيادة، لذلك يحرص العديد من الأشخاص على الاستعلام عن المخالفات السيارة؛ للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، أو غرامات مستحقة الدفع.

تقدم بوابة النيابة العامة لخدمات المرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 أون لاين، حيث يتمكن السائق من خلال تلك الخدمة معرفة مخالفات السيارة برقم الرخصة فقط، عن طريق الموقع الرسمي للنيابة العامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024

تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة 2024 عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة وتقديم التظلمات من خلال الخطوات التالية.

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا

- اختيار خدمات النيابة المرورية.

- الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، ثم اكتب رقم الرخصة، ثم اضغط استفسار عن المخالفات.

خدمات تسديد المخالفات المرورية وتقديم تظلمات

كما يتيح الموقع خدمة التسديد الإلكتروني من خلال بطاقات الإئتمان، وتقديم التظلمات عن المخالفات المرورية 2024 إلكترونيا، كما يوجد حد أدنى وأقصى لتلك الغرامات، كما يوجد تصالح في الغرامات المفروضة.

ومن الأمور التي قد تتسبب في المخالفات كسر الإشارة، وزيادة السرعة عن الحد المفروض، والسير بدون رخص، وعدم اتباع اتجاهات السير الصحيحة في الطرق، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وتعمد الوقوف على كوبري، والقيادة دون استخدام حزام الأمان.