موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. باق أيام

كشفت مصادر مطلعة بالأزهر عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، موضحة أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات من المتوقع أن تنتهي خلال الأيام الجارية، على أن تعلن النتيجة مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عليمات التصحيح تجرى بدقة، وهناك تعليمات بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأزهرحتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً، مشددا على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للمصححين، حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه.

وأعرب عن رضاه عن سير أعمال التصحيح في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية حتى الآن، مؤكدا أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للطلاب، وتحقيق العدالة في نتائج الامتحانات.