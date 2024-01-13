المعاهد الأزهرية تطلق مسابقة درع الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انطلاق مسابقة درع الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية، اليوم، بمشاركة 27 مكتبا تنفيذيا في الفترة من 13 يناير حتى 1 فبراير، في بيت شباب الأزهر بالمنتزه الإسكندرية.

تسليم درع الاتحاد العام

ووافق أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، على منح المراكز المتقدمة عدداً من الجوائز القيمة، بالإضافة إلى تسليم درع الاتحاد العام، والذي سيكون باسم المنطقة الفائزة بالمركز الأول.

جاء ذلك في ظل تطوير أنشطة وبرامج ومسابقات الإدارة المركزية لرعاية الطلاب الاتحادات الطلابية.