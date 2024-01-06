المعاهد الأزهرية تعلن 9 قرارات جديدة في 2024.. مهمة للطلاب والمعلمين

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بعض أنشطة الإدارة العامة للخطة والمنهج خلال العام الدراسي 2024، فضلا عن الانتهاء من إعداد واعتماد ونشر خطط مناهج جميع المراحل التعليمية داخليًّا وخارجيًّا ومعاهد البعوث والقراءات.

المعاهد الأزهرية تعلن 9 قرارات جديدة

وتستعرض «الوطن» قرارات قطاع المعاهد الأزهرية لتطوير المنظومة التعليمية، التي جاءت كالتالي:

- تفعيل برنامج عاجل لدعم ذوي صعوبات التعلم من خلال تقييم مستوى المهارات الأساسية للطلاب.

- إعداد خطط متابعة إجراءات تنفيذ البرامج العلاجية العاجلة.

- الإشراف على مسابقات وفعاليات أوائل الطلبة على مستوى المناطق الأزهرية بالمشاركة مع الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

- تفعيل منظومة تقييم الامتحانات من حيث التزامها بالمناهج المعتمدة، ومواصفات الورقة الامتحانية، ومقاييس الوزن النسبي.

- رصد يومي تفاعلي لردود أفعال المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على أرض الواقع.

- تفعيل منظومة تدريب الطلاب على الورقة الامتحانية من خلال نشر نماذج اختبارات استرشادية لجميع المراحل والصفوف التعليمية مطابقة للمواصفات المعتمدة.

- تكثيف زيارات المتابعة الميدانية للعملية التعليمية ورصد مستويات الإنجاز أولًا بأول، والالتزام بتنفيذ خطة المناهج.

- إعداد خرائط المنهج، وتكثيف جهود تقديم الدعم الفني بالتعاون مع إدارة التوجيه الفني.

- استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أصبح واقعًا ملحًّا للوصول إلى الكثير من فئات المجتمع؛ لذا تم إنشاء مجتمعات تعليمية متخصصة في شئون الخطة والمناهج التعليمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما ساهم في تطوير سبل التكامل والتفاهم والتنظيم والتنسيق مع كافة الإدارات المعنية بمنظومة العملية التعليمية؛ لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، وضمان استمرار عمليات التقييم والمتابعة لكافة الجوانب بفاعلية.

الاستمرار في تطوير منظومة التعليم

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية في بيانه، أن تطوير منظومة إدارة الخطة والمنهج للتعليم أصبح أساسًا في التعليم الأزهري؛ لأنها عنصر أصيل وفعّال في تحقيق الغاية، وذلك بتخريج طلاب يواكبون متطلبات العصر ووسائله في ظل التكنولوجيا الحديثة، وكان الأزهر وسيظل في طليعة المؤسسات التعليمية المستمسكة بالتطوير والتحديث المستمر.

واختتم: «ما زال العمل بالإدارة العامة للخطة والمنهج للتعليم جاريًا والنشاط نابضًا وسيظل بإذن الله تعالى؛ لنحقق الإنجازات والنجاحات التي هي هدف متجدد في إطار تطوير منظومة المناهج الأزهرية؛ لنعزز قدرات الطلاب ومهاراتهم العلمية بما يتناسب مع متطلبات الواقع».