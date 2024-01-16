المعاهد الأزهرية: هدوء واستقرار بامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

قال الدكتور أحمد الشرقاوي رئيسِ الإدارةِ المركزيةِ لشؤون التعليم بالمعاهد الأزهرية، إن أول يوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية مر بسلام، وأسئلة الامتحان جاءت في متناول الطلاب ومن داخل المنهج المقرر.

وأوضح رئيسِ الإدارةِ المركزيةِ لشؤون التعليم بالمعاهد الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تفقد العديد من اللجان، ومن بينهما لجنة معهد المعادي بنين، وتشمل معهد طره بنين، ومعهد الفتح الإعدادي، ومعهد ٱل عثمان بنين، ثم تفقد لجنة معهد فتيات المعادي، وتشمل معهد فتيات المعادي الابتدائي العادي والنموذجي، ومعهد فتيات المعادي الإعدادي العادي والنموذجي، وطالبات البرنامج التأهيلي، ومعهد فتيات ٱل عثمان الخاص.

تخصيص لجنة لامتحان فتاة بمفردها

وأكد أنه تابع اللجانَ الخاصة بالطلاب ذوي الأعذار والإعاقة من أجل الاطمئنان على سير الامتحانات في هدوء وسلام، مؤكدا أن هناك فتاة في الصف الثالث الإعدادي هي الوحيدة التي تم تخصيص لجنة لها من أجل امتحانها بمفردها اليوم، قائلا: «السبب يرجع لتعرض الفتاة لحادث قبل أداء الامتحان ونتج عنه تركيبها لشرائح ومسامير داخل قدمها، ما أدى إلى تخصيص لجنة لها اليوم، ولكنها نفس الأسئلة، وقامت بأداء امتحانها بمفردها من أجل الجلوس كما تريد نظرا للحادث».