لينك التقديم لوظائف البريد المصري للمؤهلات العليا.. والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالبريد المصري، وذلك للمؤهلات العليا، عبر لينك تقديم خصصته بوابة الوظائف الحكومية.

لينك تقديم وظائف البريد المصري للمؤهلات العليا

ومن المقرر أن يستمر لينك التقديم في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظائف البريد المصري للمؤهلات العليا، حتى 31 يناير الجاري.

التسجيل عبر الرابط التالي

ويُمكن للأشخاص الراغبين في التقديم الدخول على اللينك الخاص بالتقديم من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

وهناك عدد من الوظائف المُتاحة التي يمكن للأشخاص التقديم عليها للمؤهلات العليا، والتي جاءت كالتالي:

1- مهندس كهرباء.

2- مهندس تخطيط النقل.

3- مهندس ميكانيكا سيارات.

4- مهندس تشغيل وسائل النقل.

وهناك بعض الوظائف الأخرى التي طلبتها الهيئة القومية للبريد ليس للمؤهلات العليا، ومن بينها الآتي:

1- أخصائي بريد.

2- أخصائي مكتب بريد.

3- أخصائي خدمة عملاء.

وعن الأوراق التي يجب توافرها للتمكن من التقديم، وهي:

1- صورة شخصية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

4- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.