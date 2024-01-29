«التحالف الوطني» يقدم دعما ماليا للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالشرقية

قدمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مساعدات مالية للمقبلات على الزواج من الفتيات الأيتام من قرى مراكز محافظة الشرقية لإدخال البهجة على قلوبهن.

تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مبادرة الأخ الأكبر

وفي سياق منفصل قامت مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، عضو التحالف الوطني، بتنظيم يومًا ترفيهيًا للأطفال الأيتام بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن فاعليات مبادرة «الأخ الأكبر» لتقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للأطفال وثقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الإبداعية بالإضافة لتوزيع الملابس الجاهزة، فوانيس رمضان وغيرها من الأنشطة لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.