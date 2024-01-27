التحالف الوطني يطلق مبادرة الأخ الأكبر في الجيزة بحضور عشرات الأطفال الأيتام

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة الأخ الأكبر بمحافظة الجيزة من خلال المؤسسة الصديقية التابعة للتحالف، وذلك وسط احتفالية نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنادي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر بحضور العشرات من الأطفال الأيتام من أبناء المحافظة الذين حرصوا على حضور الاحتفالية، وتهدف المبادرة لاحتضان الأيتام ليكونوا جزءا من العمل الأهلي التنموي.

مبادرة الأخ الأكبر تهدف لاحتواء الأطفال الأيتام

ومن جانبها، قالت عبير الصغير مسؤولة بنك المتاع في المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والإجتماعية خلال تقرير تلفزيوني عرضته قناة إكسترا نيوز، عبر شاشاتها، إن مبادرة الأخ الأكبر التي أطلقتها المؤسسة تهدف لاحتواء الأطفال الأيتام ورعايتهم والتعرف على مواهبهم وتشجيعهم على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

بنك المتاع في المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والإجتماعية

وأشارت مسؤولة بنك المتاع في المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية إلى أن الأطفال الأيتام يحتاجون إلى رعاية مستمر وليست منفصلة خاصة أن منهم من لديه طاقة إيجابية ومواهب فكرية من شأنها أن تكون صالحة بين المجتمع وتعود بالنفع عليه إن حسن استثمارها.