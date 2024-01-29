مغني بريطاني يوقع على وثيقة زواج من معجبة في حفل غنائي بإندونيسيا

على مدار التاريخ تشهد الحفلات الغنائية حول العالم العديد من المواقف الغريبة، ولكن الموقف الأغرب حتى الآن يعود لحفل المغني البريطاني لويس توملينسون العضو السابق لفريق «One Direction» الغنائي، حيث أعلن «توملينسون» زواجه من إحدى معجباته خلال الحفل الذي أقامه في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن جولته الغنائية «Faith In The Future».

في الوقت الذي كان فيه لويس توملينسون يقوم بالإمضاءات التذكارية للمعجبين في الحفل، قام أحد الحضور بتقديم وثيقة زواج له، وسأل المغني البريطاني:«هل هذا قانوني» قبل أن يقوم بالتوقيع على الوثيقة بالفعل وسط ذهول الحضور، وفقا لما نشره موقع «مترو».

فتاة أندونيسية تكشف تفاصيل زواجها من نجم «One Direction»

وعلى الجانب الآخر، روت الفتاة واقعة زواجها من مغني «One Direction»، عبر حسابها على «تيك توك»، وهي تحمل الوثيقة، قائلة: «لقد عدت للتو من Faith In The Future في جاكرتا، وأنا فقدت صوتي لأنني كنت أستمتع كثيرًا، لقد ذهبت إلى هناك كامرأة عازبة، أليس كذلك؟ ليس لدي أي حبيب أو خطيب، لكنني عدت من هناك كامرأة متزوجة، لأن وقع لويس توملينسون على عقد زواج بيني وبينه».

وتابعت: «أنا امرأة متزوجة الآن، أنا متزوجة من لويس توملينسون.. أنا زوجته المتزوجة شرعيا».

وكشف موقع «مترو» في تقريره أن الزواج لا يعتبر قانونيا بحسب قوانين الزواج في إندونيسيا، حيث يتطلب الزواج من الناحية القانونية إقامة حفل في إندونيسيا حتى يتم الاعتراف بالزواج في القانون، بالإضافة إلى ضرورة تقديم عدد من الوثائق في حال أن الزوج أجنبي.