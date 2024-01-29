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«القاهرة الإخبارية»: الهجوم على القوات الأمريكية يبعد 15 كيلو عن الحدود الأردنية

كتب:

هانى حسن
11:47 ص | الإثنين 29 يناير 2024
آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية من عمّان

آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية من عمّان

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمّان، إنه وقع هجوم صباح أمس على قاعدة التنف الموجودة في مدينة حمص جنوب سوريا، والمحاذية للحدود الأردنية السورية، وتبعد عن الحدود الأردنية نحو 15 كيلو مترا.

وأضافت خلال رسالة على الهواء لبرنامج «صباح جديد» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم نتج عنه 3 قتلى من الجنود الأمريكيين، وكان هناك بيان بالأمس للحكومة الأردنية بأنه لا توجد أي إصابات أو ضحايا للقوات المسلحة الأردنية، لكن هذا الهجوم كان بالقرب من الحدود الأردنية السورية في المنطقة الشمالية الشرقية من الأردن.

وتابعت أنّ هناك تعاون مشترك بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014، لدعم القوات العسكرية وتطوير المهارات وحماية الأمن والحدود في البلاد، لذلك فالتعاون ذكر مسبقا وجود القوات الأمريكية بهذه المنطقة معروف، موضحة أن هذه المنطقة ملتهبة والحدود الأردنية السورية التي تمتد على 375 كيو مترا تشهد العديد من الهجمات بطائرات مسيرة ومليشيات إيرانية.

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