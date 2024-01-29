أمريكا تتوعد برد غاضب على قتل جنودها.. ما قصة الهجوم الأكثر دموية؟

تزايدت التوترات العسكرية والسياسية داخل الولايات المتحدة، بعد تعرض عدد كبير من الجنود الأمريكيين لهجوم جوي مفاجئ في الأردن، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنّ 3 من أفراد الخدمة الأمريكية قتلوا وأصيب العشرات في هجوم جوي بطائرة دون طيار على قاعدة في الأردن يوم الأحد، حسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وألقى «بايدن» في بيان باللوم في الهجوم على الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق، قائلا إنّ الهجوم وقع في قاعدة في شمال شرق الأردن حليف الولايات المتحدة، قرب الحدود مع سوريا.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أنّ الهجوم وقع في موقع يعرف باسم البرج 22، حيث ينتشر نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية، وفقا لوزارة الدفاع.

هجوم جوي يقتل 3 ويصيب أكثر من 34 جنديا أمريكيا

وقدّرت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات في الشرق الأوسط في البداية عدد الجرحى بـ25 شخصًا، لكن مسؤولين أمريكيين سرعان ما قالا إنّ الرقم ارتفع إلى أكثر من 30.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في وقت لاحق من ليلة الأحد، أنّ 34 شخصًا على الأقل أصيبوا، وسيتم حجب هويات القتلى لمدة 24 ساعة بعد إخطار عائلاتهم.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة سي بي إس نيوز، إنّه كان لا بد من إجلاء 8 من أفراد الخدمة المصابين، وكان بعضهم في حالة حرجة، لكن جميعهم في حالة مستقرة، مضيفا أنّ الجنود القتلى والجرحى كانوا في أماكن نومهم بالقاعدة عندما وقعت الغارة بطائرة دون طيار في ساعات ما قبل الفجر، وفق شبكة «سي بي إس نيوز».

ووصف بايدن الهجوم بأنّه «غير عادل على الإطلاق»، وتعهّد بأنّ الولايات المتحدة ستحاسب جميع المسؤولين عنه في الوقت والطريقة التي تختارها، بينما أعلن البيت الأبيض أنّه جرى إطلاع الرئيس على الهجوم صباح الأحد، حيث التقى بكبار المساعدين، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، مرة أخرى بعد الظهر.

بايدن: سنرد بقوة على الهجوم

وقال بايدن بعد ظهر الأحد في حفل غداء في ساوث كارولينا: «أريد أن أشير إلى أنّنا مررنا بيوم صعب الليلة الماضية في الشرق الأوسط، فقدنا 3 جنود شجعان في هجوم على إحدى قواعدنا، وأنا أطلب دقيقة صمت على أرواح جنودنا الثلاثة الذين سقطوا»، مضيفا أنّ بلاده سترد بقوة على الهجوم.

ويُعتقد بايدن أنّ الهجوم هو الأكثر دموية على أفراد الخدمة الأمريكية منذ مقتل 13 أمريكيًا في تفجير انتحاري في كابول مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.

وتأتي غارة الطائرات دون طيار في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الولايات المتحدة ووكلاء إيران في المنطقة إلى مستويات محفوفة بالمخاطر في الأسابيع الأخيرة، ما يزيد خطر اندلاع حرب إسرائيلية مع حماس المدعومة من إيران في غزة إلى صراع إقليمي أوسع.

وردّ الجمهوريون في الكونجرس بغضب على أنباء الهجوم، ودعوا إدارة بايدن إلى الانتقام من إيران.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إنّ الإدارة يجب أن ترسل رسالة واضحة للغاية إلى جميع أنحاء العالم، مفادها أنّه لن يتم التسامح مع الهجمات على قواتنا.

وأشار السيناتور ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، وهو من الصقور الدفاعيين البارزين في الحزب الجمهوري، إلى أنّ الولايات المتحدة يجب أن تضرب أهدافًا ذات أهمية ردا على الهجوم.