«المخترع الصغير».. دورة متقدمة لأبناء الصحفيين في برمجة «الروبوت والأردوينو»

أعلنت لجنة المرأة عن تنظيم دورة متميزة لتعلم أبناء الزملاء الصحفيين مهارات التعامل مع الإلكترونيات وبرمجة الآلات من خلال برمجة «الروبوت والأردوينو» بثلاثة مستويات تشمل المحاور التالية:

محاور الدورة التدريبية

مهارات التعامل مع الإلكترونيات للأطفال.

مهارات تعلم الأكواد البرمجية.

مهارات تصميم «روبوت» ذاتي الحركة يتجنب الحواجز مزود بـ«سينسور الألتراسونيك».

مهارات تصميم «روبوت» يمكن التحكم فيه بالموبايل.

تعلم أساسيات الإلكترونكس والبرمجة بالأردوينو والروبوت.

تصميم مشروع التحكم في إضاءة الليد.

مهارات تصميم الإنذار وإشارات المرور.

نظام الدورة

وأوضحت النقابة أن الدورة بنظام الساعات المعتمدة: 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر «لكل مستوى»، على أن تكون الرسوم المستحقة لكل مستوى: 250 جنيها بأسبقية الحجز، سن الاشتراك من 8 : 16 سنة.

يقوم بالتدريب المدرب والخبير التربوي الأستاذ: السيد هزاع، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.