«أزهرية الشرقية»: ورش عمل للمعلمين لنشر أساليب التدريس الحديثة

عقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية اجتماعًا موسعًا بإدارة الجودة ومنسوبي المعاهد المرشحة للاعتماد بالإدارات التعليمية كافة، لمناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني و لبحث تعزير الايجابيات وإزالة الأسباب التي تحول دون الاعتماد ونشر ثقافة جودة التعليم وأهميتها للمعاهد التي تطبق تلك السياسات، وأوجه الاستفاده لكل من التلاميذ والمعلمين.

تقارير المعاهد المرشحة للاعتماد

واطلع رئيس المنطقة الأزهرية على تقارير المعاهد المرشحة للاعتماد والتجديد، وناقش أبرز السلبيات التي قد تحول دون اعتماد المعاهد مقدما حلولا واقعيّة لأهم المشكلات، مؤكدًا أهمية توافر عوامل السلامة والأمان بجميع المعاهد المرشحة، وتزويد المعاهد بأحدث أجهزة ووسائل العرض التي تتماشى مع سياسات النظم الحديثة للتعليم، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل والعمل بروح الفريق الواحد .

ورش عمل تدريبية للمعلمين بالمعاهد

وأكد «الجنيدي»، ضرورة عقد ورش عمل تدريبية للمعلمين بالمعاهد الأزهرية المرشحة، لرفع الكفاءة التدريسية وتزويدهم بأحدث طرق وأساليب التدريس الحديثة بجانب تدريب شيوخ المعاهد على ثقافة ومبادئ الجودة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمنطقة.

وتستهدف منطقة الشرقية الأزهرية اعتماد عشرين معهدا بمختلف المراحل الدراسية، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.