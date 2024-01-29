ناقد رياضي: ليلة حزينة على المصريين بعد خروج المنتخب من أمم إفريقيا

قال الناقد الرياضي محمد مهدي، إن الشعب المصري عاش ليلة حزينة بسبب خروج المنتخب الوطني من بطولة أمم أفريقيا في دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح، بسبب الأداء السيئ للمنتخب في المباراة والمباريات السابقة، ووصف الخروج بالفضيحة الكروية.

ضرورة رحيل روي فيتوريا عن المنتخب

وأوضح الناقد الرياضي في مداخلة مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن المنتخب الوطني يعيش حالة سيئة جدا على المستويات الفنية والإدارية والبدنية وعلى مستوى المدير الفني روي فيتوريا الذي يدرب منتخب لأول مرة الذي لم يستطع السيطرة على غرفة الملابس بالإضافة إلى سوء اختيار بعض اللاعبين في قائمة المنتخب، إضافة إلى أزمة محمد صلاح ورحيله لليفربول وأيضا توقيع محمد أبو جبل حارس المرمى للنادي الأهلي أثناء وجودة مع المنتخب، وطالب بضرورة رحيل روي فيتوريا عن المنتخب.

الاستعانة بحسام حسن لتدريب المنتخب ليس الحل

وأضاف أن الاستعانة بحسام حسن لتدريب المنتخب ليس الحل في الوقت الحالي لأن المنظومة نفسها تحتاج لتغيير قبل اختيار مدير فني جديد؛ لأن الحل ليس في تغيير المدير الفني فقط، موضحًا أنّ فيتوريا عقده به شرط جزائي يصعب من رحيله وهو ما سيتم بحثه، خلال الفترة الحالية.