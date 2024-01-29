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ضبط 2.5 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر في حملة بالبحيرة (صور)

كتب:

إحسان شعبان
12:12 م | الإثنين 29 يناير 2024
حملات تموينية في البحيرة

حملات تموينية في البحيرة

نفذّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عدة حملات تموينية بمدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط 2.5 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر، و20 كليوجرام سمك، و5 كيلوجرامات زبدة منتهية الصلاحية.

تحرير محاضر تموينية 

وحررت الحملات 5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مراكز وادي النطرون والرحمانية وأبو حمص، ضبطت الحملات كمية من العطور مجهولة المصدر، و130 عبوة مبيدات، وأسمدة منتهية الصلاحية، ومخبز سياحىي يدار بدون ترخيص، ومحطة تمويل سيارات لبيعها السولار بأزيد من السعر.

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر لعدم إلاعلان عن الأسعار، إضافة لضبط 5 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و5 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وحررت الحملات 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين. 

وفي حملات مماثلة بمركزي بدر وإيتاي البارود، تم ضبط 670 كيلو جرام بقوليات مجهولة المصدر، و700 كرتونة سمن، و12 طن سمن أبيض وأصفر داخل مصنعين بدون ترخيص.

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بقلم إحسان شعبان