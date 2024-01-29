مواعيد المطاعم السياحية في رمضان.. مناسبة لتناول الإفطار والسحور

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان ستكون من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي،لافتا إلى أن تلك المواعيد ستكون جيدة جدا لتناول الرواد وجبتى السحور والإفطار خلال الشهر المبارك، مشيرا إلى أنه لن يحدث أي تعديل في تلك المواعيد خلال إجازات عيد الفطر المبارك، إذ أن هذه المواعيد يتم العمل بها طوال العام.

عمليات الصيانة والتطوير

وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن غالبية المنشآت السياحية ولاسيما مسارح المنوعات وصالات الديسكو تستغل فترة شهر رمضان لإجراء عمليات الصيانة والتطوير، استعدادا لاستقبال الرواد بداية من إجازات عيد الفطر المبارك.

نسب الإقبال على السحور ستكون أعلى من الإفطار

وأوضح أن غالبية المطاعم السياحية تٌجهز حاليا قوائم طعام جديدة مخصصة لشهر رمضان، وذلك لاعتمادها من وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أنه من المتوقع وفقا لدراسات السوق الحالية أن يكون الإقبال على تناول السحور بالمطاعم أعلى من الإقبال على الإفطار خلال شهر رمضان.