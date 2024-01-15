بديكور وفانوس وتمر هندي.. المنشآت السياحية تستعد لاستقبال شهر رمضان

قبل أقل من 60 يوما على حلول شهر رمضان، أكد علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ المطاعم المصرية ستبدأ الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وذلك خلال أسبوعين من الآن، لافتا إلى أنّ هذه الاستعدادات تشمل إجراء تعديلات على الديكورات بما يتناسب مع طبيعة شهر رمضان، وأيضا تعديلات في قوائم الطعام، فضلا عن تغيير الفقرات الفنية التي سيتم تقديمها ما بين وجبتي الإفطار والسحور.

المشروبات الرمضانية

وأضاف منصور، لـ«الوطن»، أن هناك بعض الديكورات مخصصة لشهر رمضان تحرص غالبية المطاعم على القيام بها تشمل ألوان وزينات محددة، إضافة إلى ضرورة وجود فانوس رمضان بأحجامه المتعددة، موضحًا أن قوائم الطعام خلال شهر الصوم تتغير بشكل كبير فلا بد من وجود المشروبات الرمضانية كالتمر هندي والخشاف، إضافة إلى الإكثار من المأكولات ذات الطابع الشرقي.

التخت الشرقي

وأشار منصور إلى أن غالبية المطاعم تقوم بتغيير الفقرة الفنية بها خلال شهر الصوم حيث تلجأ إلى التخت الشرقي والفرق التى تقدم التواشيح والأغاني الرمضانية، خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، موضحا أن كافة المطاعم والمنشآت السياحية ستكون جاهزة لاستقبال الرواد خلال شهر الصوم.