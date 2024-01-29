«المنشآت السياحية»: 60% نسبة إشغال مطاعم القاهرة.. والذروة في فبراير

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغالات المطاعم السياحية الثابتة والعائمة في القاهرة والجيزة حاليا تبلغ نحو 60%، لافتا إلى أن تلك النسب ستبدأ فى الانخفاض بداية من الشهر المقبل على أن ترتفع مجددا خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر فبراير 2024، بسبب الحجوزات الجيدة القادمة لمصر من الدول العربية خلال تلك الفترة.

إجازات عيد الفطر المبارك

وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم السياحية ستصل إلى ذروتها خلال إجازات عيد الفطر المبارك إبريل المقبل، وذلك بسبب رغبة آلاف السياح العرب في قضاء تلك الأجازات بمصر، موضحا أن انتهاء العام الدراسي بدول الخليج خلال شهري مايو ويونيو 2024 سيرفع أيضا من نسب إشغال المطاعم خلال الصيف المقبل.

استعدادات المطاعم لشهر رمضان

وأشار إلى أن المطاعم السياحية الثابتة ستبدأ منذ النصف الثاني من شهر فبراير المقبل في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وذلك بإجراء الديكورات والتصميمات التي تناسب الأجواء الروحانية للشهر الكريم.