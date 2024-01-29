عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء: سوق العقار في مصر جاذب للمستثمرين

قال هاني متولي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن السوق العقاري في مصر قوي ويعد من قاطرات الدولة المصرية نحو الرقي والتقدم، حيث أثبتت الدولة المصرية اهتمامها بالمجال العقاري بعد إنشائها للمدن الذكية من مدن الجيل الرابع وعلى رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن تطوير الدولة لمعايير البناء وإنشاء كود أخضر مستدام للبناء أدى إلى زيادة الطلب على العقارات.

الطروحات العقارية المتوالية صبت في مصلحة المواطن

وأكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في حواره في برنامج «أوراق اقتصادية» على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أن الطروحات العقارية المتوالية التي تحرص الدولة على طرحها بشكل دوري قد صب في مصلحة المواطن ومصلحة الدولة، مشيرا إلى أن التوسع في المدن الجديدة خلق مدن امتدادية، مثل مدينة حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة ومدينة سفنكس، كل ذلك لتلبية جميع احتياجات المواطنين.

السوق العقارية المصرية سوق جذاب جدا للمستثمرين

وأشار عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد إلى تصدير العقار، كونها فكرة جيدة بدأتها الدولة مع مبادرة «بيت الوطن»، التي قامت الدولة بطرحها للعاملين بالخارج، مما يؤدي لتحسن الإيرادات الدولارية المتدفقة إلى مصر، مشددا على أن السوق العقارية المصرية سوق جذاب جدا للمستثمرين، في ظل حرص الدولة من خلال مشروعاتها الخاصة أو من خلال مشروعات المشاركة مع المطورين العقاريين على توفير جميع المتطلبات العقارية في الحصول على سكن، حيث يتميز السوق المصرية بالتنوع وقدرته على تلبية احتياجات جميع الشرائح سواء احتياجات المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى المتوسط.

العقارات استثمار آمن

وشدد متولي على أنه في ظل الظروف الحالية لقطاع العقارات فإن الاستثمار العقاري ما زال هو الاستثمار الآمن المتواصل في الارتفاع، متوقعا أن تتطور تكنولوجيات البناء بما يصل بالتكنولوجيا الحديثة الموفرة في التكاليف إلى مستوى البناء الفردي.

وأكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد على أنّ الاستثمار العقاري هو استثمار آمن في الدولة المصرية وهو يتميز بالقدرة على تلبية كل الاحتياجات رافضا تعرض السوق المصرية لفقاعات عقارية في ظل تعاظم الطلب المحلي.