أيهما أفضل للاستثمار الآن الذهب أم العقارات؟.. خبراء يجيبون

شهد سوق الذهب في مصر الكثير من التقلبات الحادة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي دفع الكثيرين من المواطنين للتساؤل حول أفضل السبل للاستثمار أموالهم وللمحافظة عليها من التآكل جراء الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالكثير من دول العالم، وأثرت بدورها على مصر، وبات السؤال الحالي أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم العقارات.

شعبة الذهب: نشهد ضغوطات شرائية عالية

من جانبه، يقول ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة غير مبررة في أسعار الذهب في مصر، ذلك نتاجا لما شهده القطاع من ضغوطات شرائية عالية خلال فترة زمنية ليست بالطويلة، الأمر الذي أدى لوجود أسعار غير منطقية بالأسواق كافة.

وأوضح «فرج» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأسعار غير المنطقية في أسعار الذهب بالأسواق تلاشت سريعًا، لأن الارتفاعات ليس لها أساس، حيث انخفض السعر بقيمة 200 جنيه دفعة واحدة بين الأمس وأول أمس، كما أنه من المتوقع أن يهبط سعر جرام الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة، لـ200 جنيه أخرى، «الارتفاعات في أسعار الذهب دي غير حقيقية».

شعبة الذهب: نناشد المواطنين بضرورة التريث قبل الشراء

وناشد عضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين ضرورة تأجيل شراء الذهب خلال الفترة الحالية نظرا لما يشهده القطاع من زيادات غير مبررة، إذ أن زيادة عدد المواطنين الراغبين في شراء الذهب واقتنائه ومع زيادتهم فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع السعر مرة أخرى.

من جانبه، قال محمد العرفي، الخبير الاقتصادي، إنّ العقارات والاستثمار فيها خاصة بالأعمال التجارية، لهو أمر مربح، وقد يكون بداية لمشروع كبير يمكن من خلاله تحقيق الكثير من الأرباح الشهرية، ولكنه يحتاج لرأس مال كبير.

العرافي: القطاع العقاري حقق طفرات عده

وأضاف «العرفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قطاع العقارات قد حقق خلال الفترة الماضية الكثير من الأرباح، حيث أن القطاع غني بالكثير من الوحدات والتي يزداد الطلب عليها، مشيرا إلى أن سوق العقارات قد شهد انتعاشة كبرى من قبل الشركات المصرية والعالمية التي دخلت لسوق العقارات المصري، بغرض الاستثمار، وأن هناك الكثير من المدن الذكية التي تقوم الحكومة ببنائها ستؤثر على حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه بالنسبة للذهب فيعد أحد أفضل الأدوات للتحوط وتحقيق المكاسب بالمدى البعيد، كما يمكن لمقتنيه أن يحققوا أرباحا بسهولة من خلال بيعه في وقت يحتاج فيه الشخص إلى المال، بعكس العقارات التي تحتاج لوقت طويل للبيع بعد ارتفاع أسعارها.