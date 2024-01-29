بعد استغاثة على «فيسبوك».. ضبط 3 متهمين بسرقة «توك توك»

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 3 متهمين بسرقة «توك توك» بعد استغاثة أحد الأشخاص على فيسبوك.

وأعلنت أنه بالنسبة لما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية متضمنا تعليقا مدعوما بصور ومقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة توك توك، بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أمام منزله بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، لاثنين منهما معلومات جنائية، وبحوزتهم مركبة «توك توك» المستخدمة في الواقعة والدراجة النارية المستولى عليها.